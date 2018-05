المتوسط:

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، رفض بلاده أي تدخل عسكري في ليبيا، مؤكدًا أن الانتخابات هي أفضل السبل لإيجاد حلول جذرية.

وأوضح ” الجهيناوي”، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن الحل يكمن في اتحاد الليبيين تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية التونسي، وجود مساع أخرى في إطار الدفع بالحل السياسي السلمي.

