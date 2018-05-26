تقرير المحاسبة : الحرس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية تحصلوا على 79 مليون دينار واللجنة لم تحقق أهدافها

ليبيا – أصدر ديوان المحاسبة فى طرابلس الاربعاء تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الازمة المعيشية والسياسية .

التقرير الذي اعلن عن صدوره رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، يتكون من المكون 920 صفحة ستنشر المرصد أبرز ماجاء فيها تباعاً عبر سلسلة تقارير يومية طيلة الايام القادمة .

وفى مايلي الجزء السابع من هذه السلسلة الذي اشار فيه الديوان الى حجم ماتلقاه كل من الحرس الرئاسي برئاسة عميد نجمي الناكوع من أموال ميزانية الطوارئ 2017 المخصصة للرئاسي باجمالي 49 مليون دينار .

وكذلك لجنة الترتيبات الامنية برئاسة عميد عبدالرحمن الطويل وقد تحصلت هاتين الجهتين على اجمالي 72 مليون دينار خلال العام 2017 اضافة الى 7.2 مليون دينار تحصلت عليهم اللجنة خلال العام 2016 .

وقد خلص التقرير الى ان الاخيرة لم تحقق الاهداف المشكلة لاجلها بل انها تحصلت على اموال رغم انتهاء مدتها التي حددها الاتفاق السياسي وربطها انتهائها بانتهاء فترة تشكيل حكومة الوفاق الوطني فيما بين جدول مصروفات الطوارئ حصول وزارة الدفاع على مبلغ 81 مليون دينار .

اما رئاسة الاركان التابعة للمجلس الرئاسي والتي كلف العميد الطويل برئاستها فقد اوضح تقرير الديوان ان الالتزامات المترتبة عليها قد فاقت 784 مليون دينار .

الى النص :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية