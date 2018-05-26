وزارة الداخلية الليبية تصدر بيانا بخصوص ما يحدث في طرابلس الان

تنفي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأخبار والإشاعات التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة 25 مايو 2018م باقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة.

فإن وزارة الداخلية تنفي هذا الخبر فهو عاري عن الصحة وهو أزمة مفتعلة ومصطنعة الغرض منها زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وكما أكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبري بأن الإشاعات التي تتناقل عن بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي بوجود إحتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس لها من الصحة.

وتهيب وزارة الداخلية لكل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار من منطلق الحرص على الوطن فإن مثل هذا الأخبار تخل بالوضع الأمني داخل بلادنا ليبيا.

وإن الوزارة قد أشارة في وقت لاحق بعدم نقل الأخبار إلا بعد التأكد من صحة الخبر وأخذه من مصدره الرسمي حتى لا يتسبب ذلك في خلق نوع من التوتر وخلق فراغ أمني داخل البلاد.

وتطمئن وزارة الداخلية السادة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد إلي خروقات أمنية.