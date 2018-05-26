الهيئة العامة للمرأة والطفل عن تفجير بنغازي : عمل جبان وانتهاك للإنسانية وخروج عن كل الأديان والأعراف

البيضاء 26 مايو 2018 (وال) -استنكرت “الهيئة العامة للمرأة والطفل” التفجير الذي وقع يوم أمس في شارع جمال عبد الناصر في بنغازي ، وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا التفجير هو عمل جبان وانتهاك للإنسانية وخروج عن كل الأديان والأعراف .

وأضافت إن الاستخفاف بحياة الناس وقتل الأبرياء وهو علامة انكسار ودليل هزيمة، وأن إرادة الليبيين ستكون دائماً أقوى من النوايا السيئة، وأن صوت الحق سيعلو على صوت التفجيرات ، وأن الأرواح البريئة الطاهرة لن تغفر للقتلة والمتطرفين الذي لا يريدون لهذه البلاد الطيبة أن تنهض وتزدهر.

وقدمت الهيئة العزاء لذوي الشهداء الذين ارتقت أرواحهم طاهرةً نقية في شهرٍ فضيلٍ مبارك ، وتمنت على الله العلي القدير أن يمن بالشفاء على الجرحى، وأكدت على أن بنغازي ستظل آمنة مستقرة بفضل جهود أبنائها المخلصين مهما أحاطت بها المؤامرات.(وال – البيضاء)

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