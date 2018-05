المتوسط:

‏أعلنت قوات ثوار طرابلس وكتيبة الـ 301، أمس الجمعة، سيطرتها على كافة المقرات التابعة للحرس الرئاسي بطرابلس.

وشارك في تأمين مقرات الحرس الرئاسي بطرابس قوات الأمن المركزي وأبوسليم ومديرية أمن طرابلس بحسب ما صرح به مصدر محلي.

وأكد المصدر، اختفاء نجمي الناكوع آمر الحرس الرئاسي بعد تهديد التاجوري له بالقتل.

The post “ثوار طرابلس” و”كتيبة 310″ تعلنان السيطرة على مقرات الحرس الرئاسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية