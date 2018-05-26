الكبير يعلم الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بايقاف الصرف عدا ابواب الترتيبات المالية والمرتبات والدعم

ليبيا – اعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس الصديق الكبير ايقاف صرف كل نفقات الدولة باستثناء المرتبات والدعم وذلك وفق رسالة تلقتها المرصد من عضو بمجلس النواب.

وفى رسالة وجهها الى كل من المجلس الاعلى للقضاء والقائم باعمال النائب العام ومجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الادارية ورئيس المجلس الرئاسي قال الكبير ان قراره هذا يأتي حفاظاً على موارد الدولة .

واضاف بأن القرار يأتي ايضاً التزاماً منه بواجب المصرف المركزي على الصعيد الوطني فى حفظ هذه الموارد واحتياطات الدولة وذلك على خلفية تقرير ديوان المحاسبة وماتضمنه من اتهامات بالفساد وهدر المال العام .

واكدت الرسالة بأن الصرف سيقتصر فقط على ابواب الترتيبات المالية لسنة 2018 ولم يتعدى الصرف ذلك الا لاوجه الاضطرار التي لا تحتمل التأخير ويترتب على ايقافها زيادة معاناة المواطن .

المرصد – خاص

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