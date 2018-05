«ثقافة مصراته» يفتتح صالونه الرمضاني بـ«الفنون التشكيلية»

المتوسط:

نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، بالتعاون مع راديو ليبيا الثقافي، ندوة تخصصية حول موضوع “الفنون التشكيلية، أهمية هذا الفن و الصعوبات التي تواجه الفنانين التشكيلين”، بحضورعدد من الفنانيين والمثقفين والإعلاميين.

وشارك في الندوة عدد من الفنانيين التشكيليين، جرى خلالها مناقشة تاريخ الفنون التشكيلية في ليبيا، وأبرزالمشاركين في الندوة الإشكالات المؤثرة في الفن التشكيلي الليبي.

وتطرقت الندوة إلى موضوع بعض المشاركات التشكيلية السابقة، وآفاق المشاركات القادمة، وفي الختام تم تقديم مقترحات للنهوض والرقي بهذا الفن.

