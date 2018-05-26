أمن طرابلس تنفي محاصرة مجموعة مسلحة لمقر المجلس الرئاسي

نفت مديرية أمن طرابلس ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مجموعة مسلحة تحاصر مقر المجلس الرئاسي .

وأوضحت المديرية في بيان لها بأن القائمين على تأمين المجلس الرئاسي هم مديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للأمن المركزي وقوة العمليات الخاصة الذين قالت انهم متواجدين حالياً في عين المكان.

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية صورا لأفراد وسيارات من الشرطة تقوم بحراسة مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولات اخبار مفادها بان مقرات الحرس الرئاسي قد تم السيطرة عليها من قبل بعض الاجهزة التابعة للأمن المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية