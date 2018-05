“المركزي” يقرر وقف صرف كل نفقات الدولة باستثناء المرتبات والدعم

المتوسط:

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس الصديق الكبير، قرارًا بإيقاف صرف كل نفقات الدولة باستثناء المرتبات والدعم.

وأكد “الكبير”، عبر رسالة وجهها إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ومجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس الرئاسي، تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي حفاظاً على موارد الدولة.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا، أن القرار يأتي ايضاً التزاماً منه بواجب المصرف على الصعيد الوطني فى حفظ هذه الموارد واحتياطات الدولة وذلك على خلفية تقرير ديوان المحاسبة وماتضمنه من اتهامات بالفساد وهدر المال العام.

