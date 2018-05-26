مستشفى أجدابيا يستلم 3 سيارات إسعاف جديدة

أكد مسؤول ملف جرحى القوات المسلحة بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا، عبد الرازق ادويك في تصريح -” لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”- ان المستشفى استلم 3 سيارات إسعاف جديدة.

وأوضح ادويك ان الاستلام تم يوم الخميس بحضور مدير مستشفى أجدابيا الدكتور عبد الفتاح الدليمي.

وأضاف ادويك قائلاً: “الان المستشفى لديه اسطول من سيارات الإسعاف في حين كان المستشفى خلال الفترة الماضية يعاني من نقص شديد في سيارات الإسعاف من اجل خدمة المواطن البسيط “.

ووجه مسؤول ملف الجرحى بالمستشفى في ختام تصريحه الشكر للنائبين بالبرلمان ابراهيم عبدالله الزغيد ومحمد سعد حماد القبائلي على ما بذلاه من مجهود لتوفير سيارات الإسعاف.

يذكر ان مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، قد استلم في شهر فبراير الماضي، سيارتي إسعاف من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

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