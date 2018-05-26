بلدية بنغازي تقدم دعماً لجهاز تشغيل واستثمار الحدائق

دعمت بلدية بنغازي جهاز تشغيل واستثمار الحدائق ومنتزهات البلدية بالمعدات ومواد التشغيل اللازمة لإنجاز مهامه.

وقدمت البلدية للجهاز مضخات مياه أنابيب رش وكوابل وكل الاحتياجات المتعلقة بالجهاز.

وذكر مدير المكتب الاعلامي لبلدية بنغازي نضال الكاديكي انه تم انجاز90% من المرحلة الأولى التي تهدف الي تشغيل شبكات الري وتنسيق الحدائق داخل جزر الدوران (اشبيلية، اوزو، النصب التذكاري جليانه، المدينة الرياضية، البركة، جسر الحديد، جسر الهدف، الماجورى، النهر، السرتي).

واضاف الكاديكي أن مرحلة ثانية ستنطلق عقب المرحلة الاولى وهي حديقة 23 يوليو والحدائق العامة بالمدينة.

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