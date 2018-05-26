من تقرير المحاسبة : الرئاسي قدم 401 ألف دينار لمنظمة خاصة تعلم اليوغا والإتيكيت وأصول العلاقة الزوجية

ليبيا – تحت بند التصرف فى المال العام بالمجان ، هكذا وصفه تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 هذا التقرير الذي تنشره المرصد كتاسع جزء من وحي تقرير الديوان حيث لازالت الحقائق تتكشف يومياً كاشفة عن نزف وهدر قد يكون غير مسبوق فى تاريخ ليبيا قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسه فائز السراج شخصياً منذ توليهم زمام أموره السلطة فى طرابلس وأمورها المالية .

يقول التقرير فى صدر الصفحة 425 ان المجلس الرئاسي لا يعي أن للمال العام حرمة مقدسة فلا يجوز قانوناً التصرف فيه بالمجان أو الاستهتار في انفاقه، وقد شددت التشــريعات علــى أن كل مــن تسـبب في انفاق لا يتعلــق بمتطلبات تسـيير العمل بالوحدة الاداريــة أو لا تجيزه التشــريعات يلــزم بترجيعــه .

يضيف بأن الرئاسي صرف على جهات ليس لها علاقة بالمجلس بالمخالفة للمـادة (24) مـن القـانون المالي للدولة بقيام المجلس الرئاسـي بـالتبرع بمبلغ وقـدره 401,862 دينـار الى اكاديمية اسرتي وفقـا لأذونات الصرف (9/4، 9/6، 9/71).

ماهي أكاديمية أسرتي وما انشطتها ؟!

وبالبحث ، عن هذه الاكادمية التي تبرع لها السراج بهذا المبلغ الطائل فى ظل الظروف المعيشية بالغة السوء وماتقدمه من خدمات للمجتمع ومدى إستفادة المتعاملين معها منها او المجتمع ككل ، تبين بأنها تقدم دورات من قبيل ( تعلم إيتيكيت الروح ، رخصة الحياة الزوجية للمتزوجين ، تعلن تعلم الحرية النفسية والسلام الداخلي ، ممارسة اليوغا ، تدريب المقبلين على الزواج ) الخ من هذه المواضيع التي راجت خلال السنوات الاخيرة .

ومع مزيد من البحث تبين بأن هذه الاكاديمية تشغل منصب رئيس مجلس إدارتها سيدة تدعى فيروز علي قريرة مسعود قريرة مدربة الاستشارات الاسرية ليتبين أيضاً بأنها شقيقة رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق زياد قريرة وترتبط بعلاقة صداقة مع هند شوبار الناشطة النسوية النشطة مع نهاد معيتيق وتشغل مهام مستشار شقيقها أحمد عضو الرئاسي لشؤون الخدمات وقد انخرطت مع الاكاديمية فى دورة رياضة يوغا .

كما يتبين بأن لا مقر أو عنوان ولا كيان واضح لهذه الاكاديمية اضافة لعدم وجود موقع إلكتروني رسمي لها سوى صفحة على موقع فيسبوك توقف النشر فيها منذ اكتوبر 2017 وكان آخر مانشر عبرها نصائح للزوجة لعدم مراقبة زوجها والتلصص عليه إلكترونياً ! .

قدمت هذه الاكادمية عدة انشطة قد تعتبر بأنها غير مفيدة على نطاق المجتمع ككل عندما يتبين بأنها تلقت تمويلاً من الدولة خاصة مع محدودية عدد الاشخاص الذين انخرطوا فى انشطتها كهذه الدورة التي اقيمت فى مارس 2017 لتعليم ما أسمته أبواب الفراسة ! .

يظهر ايضاً من خلال البحث بأن الاكاديمية نشطت فى مارس 2013 من خلال بعض الانشطة التدريبية فى الادارة وغيرها من مجالات التنمية البشرية التي ازداد نشاطها فى تلك الفترة قبل ان تتحول انشطتها لمجال العلاقات الزوجية والاسرية كما نظمت برامج تدريبية لاطفال شملت اقامة مخيمات وزيارات ميدانية منها زيارة فى مايو 2015 لمقر قناة النبأ فى طرابلس .

يؤكد تقرير المحاسبة بأن التبرع بأموال الدولة للقطاع الخاص ومـنح مخصصات الجهـة لوحدة اخرى لـديها مخصصاتها لا يجوز إلا بموجـب منـاقلات قانونيـة معتمـدة مـن الجهـة المختصة معتبراً حالة أكاديمية الاسرة مثالاً على اهـدار المال العام والتصرف فيه بالمجان.

وفى مايلي نص ماورد فى تقرير ديوان المحاسبة خصوص أكاديمية أسرتي :

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