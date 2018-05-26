سكان طرابلس وضواحيها سيرتادون المصائف هذا الموسم دون دفع أية رسوم .

قامت بلدية طرابلس المركز وعدد من البلديات المطلة على الشاطئ بالتعاون مع الجهات الأمنية بمسح شواطئ البحر من البناء العشوائي في المنطقة الممتدة من معيتيقة شرقا وحتى السياحية غربا مرورا علي مصيف السندباد في تهيئة رائعة لقضاء المواطنين هذا العام موسم جميل للاصطياف والتمتع بشاطئ البحر ورماله الناعمة .

وسيتمكن سكان العاصمة ومرتادي الشواطئ من كل المدن من الاستجمام بساحلهم هذا الصيف رفقة عائلاتهم بعيدا عن دفع أية رسوم .

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام الجهات المختصة بهذا العمل الذي سيمكن اكبر عدد من المواطنين من ارتياد مصائفهم في هذه المنطقة الشاسعة والتمتع بقضاء موسم صيفي ممتع بعد ان تم التخلص من كابوس المبالغ المالية الكبيرة التي كان ينبغي على كل من يريد ارتياد مصيفه أن يدفع ثمن ذلك .

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