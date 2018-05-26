عميد بلدية سبها يكشف ماذا فعل المسلحون الذي احتلوا مقر اللواء السادس

كشف عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، أن القوات التي سيطرت مقر اللواء السادس مشاة قاموا بـ”هدم قلعة سبها الأثرية ومقر اللواء ومعسكرات ومباني بالمنطقة العسكرية”، متهما القوات المسيطرة بأنها “تستعد لجلب أفارقة من تشاد والنيجر وتوطينهم في المنطقة”.

وقال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي في خطاب وجهه إلى آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي وآمر اللواء السادس مشاة العميد خليفة عبدالحفيظ “نود أن نحيطكم علما أنه وبعد انسحاب العسكريين من مقر اللواء السادس مشاة قامت القوات التي سيطرت على القلعة ومقر اللواء ومحيط المنطقة العسكرية، بهدم القلعة”.

وأضاف: “كذلك جرى هدم المعسكرات ومباني منطقة سبها العسكرية وسرقة كل المحتويات تحت مرأى أعينكم ومسامعكم ولم نرَ أو نسمع أي تحرك منكم”.

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