بن عثمان يكشف لماذا طالب سيف الإسلام بإرجاع مكتب جهز له؟

كشف رئيس مؤسسة كويليام الدولية لمكافحة التطرف نعمان بن عثمان أن الدكتور سيف الإسلام القذافي قبل عام 2011م طلب ممن جهزوا له مكتبا، بإرجاعه واسترداد ثمنه، بعد أن أخبروه أن كلفة تجهيز المكتب بلغت 30 ألف دينار.

وأوضح بن عثمان أن بعض ممن وصفهم بـ”لقاقة ليبيا الغد” العاملين بالمكتب الاستشاري الذي كان مشاركاً في برنامج ليبيا الغد، والذي كان يرأسه في حينها علي الشيباني، قاموا بشراء تجهيزات مكتب بقيمة 30 ألف دينار من محلات العالم للأثاث، وقالوا إن هذا المكتب لسيف الإسلام.

وأضاف بن عثمان أن سيف الإسلام كان نادرا ما يزور المكتب الاستشاري، وعندما رأى المكتب سألهم “ايش المناسبة، وكم التكلفة؟”، وعندما علم بقيمة المكتب طلب منهم إرجاعه فورا واستراد ثمنه.

وأوضح بن عثمان أن محلات العالم للأثاث لم يقوموا باسترداد المكتب وإرجاع المبلغ إلا بعد مفاوضات مع الأخ عبدالمنعم العلواني أحد المقربين من سيف الإسلام.

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