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بن عثمان يكشف لماذا طالب سيف الإسلام بإرجاع مكتب جهز له؟

26 مايو، 2018
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

كشف رئيس مؤسسة كويليام الدولية لمكافحة التطرف نعمان بن عثمان أن الدكتور سيف الإسلام القذافي قبل عام 2011م طلب ممن جهزوا له مكتبا، بإرجاعه واسترداد ثمنه، بعد أن أخبروه أن كلفة تجهيز المكتب بلغت 30 ألف دينار.

وأوضح بن عثمان أن بعض ممن وصفهم بـ”لقاقة ليبيا الغد” العاملين بالمكتب الاستشاري الذي كان مشاركاً في برنامج ليبيا الغد، والذي كان يرأسه في حينها علي الشيباني، قاموا بشراء تجهيزات مكتب بقيمة 30 ألف دينار من محلات العالم للأثاث، وقالوا إن هذا المكتب لسيف الإسلام.

وأضاف بن عثمان أن سيف الإسلام كان نادرا ما يزور المكتب الاستشاري، وعندما رأى المكتب سألهم “ايش المناسبة، وكم التكلفة؟”، وعندما علم بقيمة المكتب طلب منهم إرجاعه فورا واستراد ثمنه.

وأوضح بن عثمان أن محلات العالم للأثاث لم يقوموا باسترداد المكتب وإرجاع المبلغ إلا بعد مفاوضات مع الأخ عبدالمنعم العلواني أحد المقربين من سيف الإسلام.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • ماذا يعني نشر مثل هذا الخبر .لا أعتقد أنه سيضيف شيئا مفيدا للمشهد الليبي .انت جانب آخر هذا دليل علي التخبط والفوضي التي كانت سائدة في كافة قطاعات الدوله ، أضف الي ذلك ان سيف نفسه كان يقع في كثير من الأخطاء الكارثية المالية والإدارية .ولعل أذكر ما قاله لي أحد المدراء بجهاز تنمية وتطوير المراكز الاداريه ان سيف سبب في دفع مائة مليون دينار لاحد المكاتب الاستشارية لقيامه بتصميم أحد المشروعات في الوقت الذي كان جهاز تنمية وتطوير المراكز متعاقد مع جهة اخري لتصميم نفس المشروع وهو المكلف بهذا العمل حسب طبيعة ومهام الجهاز ولم يجدوا مناصا من الدفع مرتين لمشروع واحد .الامر من هذا كله ان المشروع توقف زلم يتم المباشرة في التنفيذ نظرا واعتراض ورفض معمر القذافي لفكرة المشروع ولم يستطع أحد مناقشته في الأمر .هذا الحديث دار بيني وبين المهندس مدير المشروع في ذلك الوقت واعتقد انه كان في سنة 2008 م…نسأل ان الله ان يعيننا جميعا علي تجاوز سيئات الماضي والحاضر

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  • هذه مشاريع هي مشروع إستعماري لجلب المصائب للبلاد والأموال المدفوعة فقط لتزوير الهويات والمكاتب الأدارية نعلم مايحدث داخلها من تجاوزات والتي لم تقتحم بالقوات المسلحة التي مازالت تحت تأثير الخداع الأعلامي والصد عن معرفة الحقائق.

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  • يا خوي من غير جو الساعة الي كان يلبس فيها سعرها لا يقل على 17الف دولار وجاينى تقولى مكتب بيردة . فكنا من جو القفقافة

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  • سيف مثل والده لا يحب ان تتم اي طبخة وراء ظهره ولو كان الموضوع سيرجع عليه شخصيا بالملايين لما امر بالغاءه وترجيع المبلغ هذه ترهات الارهابي سابقا القواد لاحقا نعمان بن زفتان

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  • في عهد القذافي كنا نسعي جاهدا في تحقيق الاستقرار في ليبيا ولكن القذافي وعائلته كانو متجاهلين لمعانات الليبيين وكان هذا في سنة 1999 كان القذافي مهتم بالشأن الافريقي وترك ليبيا في مهب الريح وقد اعطيناه مذكره عن الاوضاع في بنغازي وما ستأؤل أليه من مشاكل في حال لم يستجب لمطالب مدينة بنغازي ولكن لقوته وجبروته لم يستجب للمطالب وكنا نري راي العين ان بنغازي تحتضر من افعال المشينه وان شياء سيحدث .. ولم نتوقع دخول قوات حلف الناتو وكنا نتوقع ان القذافي في حال الخروج عليه والمطالبه بالحقوق سيكون مصيرنا مثل مصيرالاولين من عارضوه وطالبو بحقوقهم

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