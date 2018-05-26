صنع الله يتابع أوضاع التموين في الحقول والمواقع النفطية خلال شهر رمضان

ليبيا – دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الخميس في مستهل اجتماع طارئ لمتابعة اوضاع التموين في الحقول والمواقع النفطية إلى بذل الجهود من اجل حلحلة المشاكل التي تواجه الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية.

صنع الله أشار بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة الوقوف على معالجة الاشكاليات التي تعرقل نشاط الشركة بالشكل المطلوب ووضع الحلول الجذرية التي تساهم في النهوض بالشركة والعاملين بها ،مؤكداً على أن المؤسسة قدمت ولاتزال تقدم كل الدعم المطلوب للشركة.

وتطرق الإجتماع إلى ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه الشركة من أجل تقديم أفضل الخدمات للشركات الوطنية النفطية ومناقشة الحلول الكفيلة لتسهيل اعمال الشركة ومعالجة الازمة المالية التي انعكست سلباً على نشاط الشركة.

وحضر الإجتماع كل من”مدراء الإدارات المختلفة بالشركة الوطنية للتموين العماري محمد العماري، أعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير ،المستشار القانوني بالمؤسسة مصباح معتوق ، مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله ابراهيم “.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على اهمية وضع الحلول العاجلة من أجل توفير احتياجات العاملين بالحقول النفطية وتقديم افضل الخدمات لهم خلال شهر رمضان المبارك.

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