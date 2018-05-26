على خلفية تقرير ديوان المحاسبة.. هذا رد فعل المصرف المركزي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير، عبر كتاب أطلعت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخة منه بأنه حفاظاً على المال العام فإن أوجه الصرف من قبل المصرف سوف تختصر على بندي ( المرتبات والدعم ) ، وذلك بناءً على ما تم عرضه من معلومات وبيانات عبر تقرير ديوان المحاسبة طرابلس بشأن هدر المال العام .

وخاطب “الكبير” في كتابه كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس الرقابة الإدارية طرابلس ورئيس المجلس الرئاسي .

ودعا الكبير الجميع لفتح تحقيق بشأن ما تم عرضه خلال تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 ميلادية .

يذكر أن ديوان المحاسبة طرابلس قد عرض قبل أيام تقريره لسنة 2017 متضمن بيانات لهدر كبير للمال العام من كلتا الحكومتين الوفاق والمؤقتة.

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