تأبين شهداء سلاح الجو بقاعدة الكفرة الجوية

أقامت قاعدة الكفرة الجوية حفل تأبين لشهداء طائرة ” السمركيت ” التابعين لقاعدة الكفرة الجوية، وذلك بمناسبة مرور عام على ذكرى سقوطها.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان في تصريح خاص لـ بوابة افريقيا الإخبارية، إن الطائرة سقطت يوم 23 مايو 2017 ، أثناء اقلاعها في مهمة استطلاع رسمية حول الحدود الجنوبية الشرقية لتعقب آثر العصابات الإجرامية ممن يقومون بزعزعة أمن الجنوب الشرقي وكان يقودها الشهيد ملازم طيار صدام صالح الزوي والشهيد ملازم طيار محمد الحسناوي.

وأضاف مدير مكتب الإعلام ان الحفل اقيم بحضور العديد من الشخصيات منها آمر منطقة الكفــرة العسكرية المكلف العقيد عياد سعدالله وعميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب، كذلك رئيس مجلس الحكماء والشوري الحاج محمد بوحليقة وعدد من الحكماء والاعيان وعدد من الضباط وضباط صف بالإضافة إلى أسر الشهداء.

وتابع سليمان، أن الحفل تخلله العديد من الكلمات منها كلمة آمر القاعدة الجوية بالكُفرة اللواء مفتاح العبدلي والتي أثنى فيها على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الليبية والوحدات المساندة لها من كتائب ومن طيارين تابعين لرئاسة الأركان الجوية وللقيادة العامة للجيـش الليبي في محاربة الإرهاب .

وقام آمر القاعدة الجوية في ختام الحفل بتقديم درع لأسر الشهداء وتمت ازالة الستار عن النصب التذكاري الخاص بالشهداء والمقام داخل قاعـدة الكفرة الجوية .

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