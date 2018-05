المتوسط:

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الأخبار والإشاعات التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة 25 مايو 2018م باقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وهو أزمة مفتعلة ومصطنعة، الغرض منها زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبري، أن الإشاعات التي تتناقل عن بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي بوجود احتجاجات وإغلاق للطرق من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس لها من الصحة.

وأهابت وزارة الداخلية بكل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار من منطلق الحرص على الوطن فإن مثل هذا الأخبار تخل بالوضع الأمني داخل بلادنا ليبيا.

وطمأنت وزارة الداخلية، المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد إلي خروقات أمنية.

The post «داخلية الوفاق» تنفي شائعة اقتحام مقر رئاسة الوزراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية