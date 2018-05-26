الفرجاني: معرض صنع في سوريا سيستمر لمدة 25 يوماً

قال مدير المعارض في اتحاد المصدرين السوري يزن خزعل، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي لم يكن له أي أثر سلبي على المعرض وزواره، موضحاً أن نسبة الإقبال على المنتجات السورية لا تزال كبيرة.

وبين خزعل في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية، إن ما حدث من عمل إرهابي شيء متوقع للنيل من البلدان التي تسعى إلى السلام والأمن والأمان.

من جهتها، صرحت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي (فوزية الفرجاني)، أن العمل الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي لن يؤثرعلى مساعي تحريك العجلة الاقتصادية في ليبيا.

كما أكدت الفرجاني أن المعرض الليبي السوري سيستمر لمدة 25 يوماً، كاشفة عن قرب وصول بضائع جديدة قادمة من سوريا على متن طائرة خلال الأيام القادمة.

كما بينت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، أن مدينة بنغازي ستدخل على مرحلة إعمار كبيرة جداً، مع دخول الشركات بقوة إليها.

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