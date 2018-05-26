المشري لـ السبسي: نتمسك بالمسار الديمقراطي والدستوري والحل في ليبيا لن يكون الا ليبياً

ليبيا – إستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الجمعة بقصر قرطاج رئيس مجلس الدولة بليبيا خالد المشري والوفد المرافق له.

السبسي استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التونسية المساعي التي تبذلها بلاده في إطار المبادرة الثلاثية ومع مختلف الأطراف الليبية لدفع مسار التسوية السياسية، مؤكداً ضرورة أن يكون مسار المصالحة والتسوية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

وشدد على أن تونس ليست لديها أي أجندة سوى عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وتفرغ أبنائها لبناء الدولة وتركيز مؤسساتها في كنف الأمن والاستقرار والوئام ، مبدياً سعي تونس على استعدادها الدائم لمساعدة الليبيين على الحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة.

الرئيس التونسي نوّه إلى ثوابت الموقف التونسي الداعي لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وتشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار للتقدّم بالعملية السياسية، مشدداً على أن تونس ستدعم بقوة ما سيتوافق عليه الليبيون لبناء مستقبل أفضل للبلاد .

ومن جانبه أشار المشري إلى أهم التطورات التي تشهدها الساحة الليبية وأطلع السبسي على نتائج المساعي والمشاورات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف الليبية، مؤكداً على تمسكه بالمسار الديمقراطي والدستوري في ليبيا كمرحلة أساسية قبل إجراء الانتخابات القادمة.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها تونس لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الحالية، معتبراً ان الحل لن يكون إلا ليبياً.

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