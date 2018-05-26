داخلية الوفاق: الإشاعات الأخيرة أزمة مفتعلة لزعزعة أمن العاصمة

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الاشاعات التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، حول اقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة.

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن ما حدث يعد أزمة مفتعلة للعمل على زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، بأن الإشاعات التي تتناقلها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي بوجود إحتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس، لا أساس لها من الصحة.

هذا وأهابت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الأخبار.

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