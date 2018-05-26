برلماني: مجلس الدولة سيعقد جلسة لبحث تمكين الشكري من عمله محافظا للمركزي

أكد عضو مجلس النواب “أبوبكر أحمد سعيد” أن ما يسمى بمجلس الدولة سيعقد جلسة رسمية غدا الأحد لمناقشة كيفية تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي

وقال سعيد ” في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك”، ” إن هذه الخطوة هي خطوة هامة نحو تحقيق التوافق بشأن تمكين المحافظ “محمد الشكري” من ممارسة مهام عمله”

وتابع ” أن نجاح هذه الجهود سوف تفتح المجال نحو إجراء إصلاحات شاملة للسياسة النقدية وضمان إيقاف هدر أموال الدولة ومعالجة الأزمة المالية الخانقة”.

وأكمل سعيد، أنه على أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة ألا يستمعوا لمن أسماهم بـ“المفسدين وأصحاب الأجندات”، مؤكدا أنه عليهم المضي قُدُماً في هذا الاستحقاق دون تردد أو خَوْف لأن هذه الخطوة إن كُتب لها النجاح سوف تُمهد الطريق كذلك نحو توحيد باقي مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية.

هذا وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” قد ناشد أمس الخميس أعضاء مجلس الدولة تغليب المصلحة العليا للوطن بالتعاطي الإيجابي مع قرار مجلس النواب بتعيين “محمد الشكري” محافظا لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا التزام مجلس النواب بالمادة 15 من الاتفاق السياسي في باقي المناصب السيادية

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