الدكتور سعد عقوب يبحث ملف الصحة مع مندوب منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا

البيضاء 26 مايو 2018 (وال)- عقد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً تشاورياً مع مندوب عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا الدكتور عبد العزيز الحلفي .

وقال الدكتور سعد عقوب – لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم خلال الاجتماع بحث الوضع الصحي في ليبيا، والتركيز على ضرورة تسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدم من شركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي .

وتركز الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، على البحث الأوضاع الصحية في عدد من البلديات في شرق وغرب وجنوب ليبيا، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة كافة التحديات الصحية العامة في ليبيا .

وتناول الاجتماع الذي عقد بفندق مرحبا في بلدية البيضاء، مناقشة آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية في كافة البلديات، والمضي قدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذي يعملون في قطاع الصحة بشكل عام . (وال- البيضاء) ر ت

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