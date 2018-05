المتوسط:

تُنظم كلية اللغات بجامعة المرقب بالخمس، بالاشتراك مع الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه، مسابقة قرآنية على مستوى ليبيا في دورتها السادسة، وذلك في الفترة من 13 رمضان وحتى الانتهاء من الاستماع لتلاوات المشاركين، وذلك بمجمّع الثقافة والدعوة الإسلامية بميدان الجزائر طرابلس، للفئتين ذكوراً وإناثاً، وذلك وفق الأسس والشروط الآتية:

أولاً: جوانب المسابقة:

1- حفظ القرآن الكريم كاملاً.

2- حفظ الثلثين الأخيرين من القرآن الكريم من: إنما السبيل إلى الناس.

3- حفظ الثلث الأخير من القرآن الكريم من العنكبوت إلى الناس

4- حفظ السدس الأخير من الأحقاف إلى الناس: على ألا يقل عمر المشارك أو المشاركة عن 45 سنة، وألا تكون مجازة في ذلك.

5- حفظ الجزئين الأخيرين من الملك إلى الناس: على ألا يزيد عمر المشارك أو المشاركة عن الثماني سنوات.

The post «جامعة المرقب» تُنظم مسابقة قرآنية على مستوى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية