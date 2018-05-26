داخلية الوفاق: الوضع الأمني داخل طرابلس تحت السيطرة ولا توجد أي خروقات أمنية

ليبيا – نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الأخبار والإشاعات التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة باقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة.

داخلية الوفاق أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن هذا الخبر عارِ عن الصحة وعبارة عن أزمة مفتعلة ومصطنعة الغرض منها زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وأهابت الوزارة كل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار من منطلق الحرص على الوطن، مطمئنةً المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد أي خروقات أمنية.

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى على أن الإشاعات التي تتناقل ببعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي بوجود إحتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس لها من الصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية