سيف النصر يضع نفسه تحت طائلة القانون

قال عضو مجلس النواب عن ورشفانة (أيمن سيف النصر) اليوم، بانه يضع نفسه تحت طائلة القانون على خلفية تقرير ديوان المحاسبة.

وأوضح في تدوينة له بأنه “لا حصانة عندما تتهدد الأمانة، كلنا دون استثناء تحت طائلة المسائلة”، مضيفا بأن “من تثبت إدانته وجب عقابه، فجريمة انتهاك الحقوق لا تسقط بالتقادم او التجاهل”.

وأكد سيف النصر بأن على أي نائب أن “يمتثل لاي مطالبة او استدعاء للتوضيح او التحقيق في اي تهمة او شبهة فساد دون التحجج بالحصانة ، و هذا لن يقبله الا الواثقون من نظافة ايديهم “

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