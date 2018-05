«السراج» يبحث مع وفد برلماني مشكلة المياه بـ «الجبل الغربي»

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بعدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين لمنطقة الجبل الغربي ورئيس الهيئة العامة للمياه ومسؤولين بجهاز النهر الصناعي لتدارس ومناقشة مشكلة المياه ببلديات الجبل.

واستمع السراج، للتفاصيل المتعلقة بإمدادات المياه عبر منظومة النهر الصناعي ومن خلال الآبار والخزانات وما تحتاجه من دعم ومشاريع مساعدة لتتمكن من تغذية كافة الطلبات بمنطقة الجبل الغربي.

ووافق المجتمعون على مقترح السراج، بحل المشكلة عبر مسارين أحدهما عاجل ويقضي بتحديد الاولويات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخصيص مبلغ مالي لتنفيذ حفر الآبار وشراء المضخات وعمليات الصيانة.

وفي الوقت نفسه، يجرى العمل على حل مشاكل منظومة النهر الصناعي مع الجهات المعنية فيما يخص الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بموارده، إضافةً لدراسة حلول استراتيجية تنفذ بالتدريج مع تحسن الوضع المالي في الدولة.

