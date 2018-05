المتوسط:

تشهد منطقة الفتائح شرقي درنة، منذ صباح اليوم السبت، معارك ضارية في آخر الأجزاء المتبقية منها، والتي يسيطر عليها عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة «المنحل».

وتتقدم الوحدات العسكرية لدي القيادة العامة باتجاه «المصانع» وتصاعده أعمدة الدخان من منطقة الحجاج، وعقبه الفتائح المقابلة لمنطقة الساحل الشرقي، وذلك نتيجة استهداف عدد من الآليات المسلحة لتلك العناصر وتدميرها .

وفي السياق ذاته، استشهد، ملازم ثاني هارون عطايا القطعاني، بمحور الفتائح الشرقي والتابع لكتيبة 108 طبرق ضمن مجموعة طبرق المقاتلة، وهو من خريجي​ الدفعة الـ50 للعام الماضي .

The post درنة.. القوات المسلحة تخوض معارك ضارية بمنطقة الفتائح وتفقد أحد ضباطها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية