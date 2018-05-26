الاستراتيجيات الدفاعية لشورى درنة “المنحل”…الخنادق ونيران الإطارات والألغام

أخبار ليبيا24

اكتشفت القوات المسلحة أثناء تقدمها في منطقة “الحيلة” جنوب مدينة درنة خندقًا تم تجهيزه من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل”.

وكشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن الخندق تم تجهيزه بعد حفره ووضع الأخشاب عليه وردمه بالتراب، لافتا إلى أن الخندق يأتي من ضمن التكيك العسكري الذي تعتمد عليه تلك الجماعات مع زرع حقول الألغام.

أووضح المصدر أن الجماعات الإرهابية قامت بهذه الاستراتيجية لتأمين نفسها من الأسلحة النارية الخفيفة أثناء تقدمات القوات المسلحة الليبية وللحماية من الضربات الجوية والمدفعية.

وأشار المصدر إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل الخنادق أيضا في التحرك والتنقل أثناء المواجهات العسكرية، ومحاولة لاستنزاف القوات المسلحة في معركة طويلة.

وأضاف المصدر أن عناصر مجلس الشورى تحاول القيام باستراتيجية دفاعية أخرى وهي حرق الإطارات مما يسبب في انتشار دخان أسود كثيف يؤدي إلى صعوبة الرؤية مايسمح لهم بالتحرك والمراوغة.

وأفاد المصدر أن عناصر الشورى قامت اليوم السبت بإحراق عدد من الإطارات في مناطق الاشتباك في منطقة الفتايح في محاولة منها حجب الرؤية لتفادي الضربات الجوية على آلياتها المسلحة أثناء التنقل والتحرك.

وأشار المصدر إلى أن منطقة الفتايح شرقي مدينة درنة تشهد منذ صباح اليوم السبت معارك ضارية في آخر الأجزاء المتبقية التي يسيطر عليها عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل من المنطقة.

وكشف المصدر أن الوحدات العسكرية تتقدم باتجاه “المصانع” وتصاعد أعمدة الدخان من منطقة الحجاج وعقبه الفتايح المقابلة لمنطقة الساحل الشرقي نتيجة استهداف لعدد من الآليات المسلحه لتلك العناصر وتدميرها.

ولفت المصدر إلى أن الجماعات الإرهابية في درنة كرست نفسها طيلة الأعوام الثلاثة الماضية في رزع المخففات والألغام عبر الطرق والمنافذ التي تتوقع أن تسلكها القوات المسلحة أثناء اقتحام تمركزاتهم.

وأفاد المصدر أنه تلك الجماعات الإرهابية قامت بزرع حقول من الألغام والمفخخات كخط دفاع أول والخط الثاني كان عبارة عن معدات ومدرعات وآليات عسكرية ومواقع مسلحة ومن ثم الخنادق تحت الأرض.

وذكر المصدر أن كل هذه الوسائل الدفاعية التي لجأت إلى عناصر الشورة المنحل فشلت وتمكنت القوات المسلحة من التقدم والسيطرة على خطوطهم الدفاعية الأولى بالكامل بعد تكسيرها في مناطق ” الظهر الحمر و الحيلة و الفتايح ” جنوب وشرقى المدينة.

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