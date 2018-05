المتوسط:

أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة، وصول السلع التموينية للجمعيات التعاونية والتوزيع على المواطنين ببلدية البريقة.

وأكملت الوزارة، إن عمل التوزيع جاء وفقاً للخطة الموضوعة عن طريق قنوات التوزيع لصندوق موازنة الأسعار.

وأضافت الوزارة، أن الجمعيات الاستهلاكية باشرت في توزيع السلع على المواطنين منذ يوم الخميس حتى تصل السلع للجميع.

The post ” اقتصاد المؤقتة” تعلن وصول السلع التموينية للجمعيات التعاونية لبلدية البريقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية