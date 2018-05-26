انطلاق عملية تحرير منطقة تمسكت في المدخل الغربي لمدينة درنة

أعلن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بو خمادة اليوم السبت انطلاق عملية تحرير منطقة تمسكت جنوب غرب درنة من الجماعات الارهابية.

اللواء بو خمادة أطلق خلال إعطائه الأوامر لوحداته بالتقدم عبر جهاز اللاسلكي اسم الشهيد العميد عبدالحميد عقيلة الورفلي على هذه العملية ، مطالباً كافة وحدات الصاعقة في درنة بالتقدم للسيطرة على المنطقة المذكورة.

يشار إلى أن تقدم وحدات الصاعقة إلى منطقة تمسكت يأتي بالتزامن مع قصف جوي عنيف وتقدم لوحدات الجيش في المحور الشرق لمدينة درنة وتحديداً عند منطقة الفتائح .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية