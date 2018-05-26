بوخمادة: القوات الخاصة تتقدم بمحاور درنة

قال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في تصريح خاص لقناة ليبيا، إن القوات الخاصة تتقدم في محاوردرنة الآن، حيث ما زالت الاشتباكات جارية مع الإرهابين في عملية أطلق عليها إسم الشهيد العميد عبدالحميد عقيلة الورفلي.

من جهته أعلن المتحدث بإسم القوات الخاصة العميد ميلاد الزوي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن سلاح الجو الليبي تمكن من تدمير دبابة تابعة للإرهابيين في درنة، مبيناً إصابة إثنين من قواته خلال المعارك الجارية مع الجماعات الإرهابية، بمحور تمسكت.

وفي سياق متصل، أكد الزوي فقدان الاتصال مع الجندي أول أحمد التهامي ، أثناء الاشتباكات التي جرت بين القوات الخاصة والجماعات الإرهابية في وادي تمسكت، يوم الإثنين الموافق الـ 21 من مايو الجاري.

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