الكبير يوقف النفقات العامة ويستثني المرتبات والدعم

اعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس والمقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير عن ايقاف صرف كافة نفقات الدولة باستثناء الكبير المرتبات والدعم .

الكبير وجه رسالته الى كل مجلس النواب والمجلس الاعلى للقضاء والقائم باعمال النائب العام ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الادارية ورئيس المجلس الرئاسي، الكبير في رسالته قال ذكر ان القرار يأتي من أجل الحفاظ على الموارد المالية للدولة .

كما ياتي هذا القرار على خلفية تقرير ديوان المحاسبة وماتضمنه من اتهامات بالفساد وهدر المال العام وما أثاره تقرير ديوان المحاسبة من ردود فعل في الشارع الليبي .

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