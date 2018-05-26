المشري يشدد مجدداً على إجراء إستفتاء الدستور قبل أي إنتخابات

ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي ، مثنياً على حسن الضيافة وكرم والاستقبال الجيد.

المشري أوضح في تصريح صحفي نشره مكتب الرئاسة التونسية بأنه ناقش مع السبسي المسألة الليبية وما يتعلق بالمبادرات الجديدة ، مبيناً بأن مواقفهم تكاد تكون متطابقة مع الجانب التونسي وهي ضرورة الحفاظ على المسار الديموقراطي وضرورة الحفاظ على المسار الدستوري وأهمية وجود قاعدة دستورية قبل اجراء اي انتخابات قادمة.

وتابع المشري قائلاً :” ان العملية الديموقراطية يجب ان تسير بسلاسة وان المشكلة الليبية تحل بايدي الليبيين ومن خلال الليبين وان اي تدخلات سلبية اجنبية مرفوضة والمقبول فقط هو محاولة جمع الليبيين لا فرض املائات عليهم هذه الرؤى المشتركة “.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أن تطابق الرؤى مع الجانب التونسي سيساعد في الوصول الى حلول لأغلب المشاكل والى إستقرار ليبيا الذي سيترتب عليه نوع من التنمية الاقتصادية والتي ستعود على الليبيين وعلى التونسيين ايضاً بالخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية