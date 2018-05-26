المجلس الأعلى لشباب بنغازي يعلن تأييده للمؤتمر العام والجامع

أعلن المجلس الأعلى لشباب بنغازي, في بيان له اليوم السبت 26 ماي 2018, تلقّت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, تأييده الكامل للمؤتمر الليبي العام والجامع لإنهاء الأزمة.

وقال البيان إن “شباب بنغازي الذين تنادوا للوهلة الأولى للدفاع عن الوطن وحمايته, وضحّوا بالغالي والنفيس من أجل تحقيق دولة القانون والمؤسسات التي يسودها الأمن والأمان, ومن أجل عيش كريم يهنأ به الليبيون جميعا, يدعمون ويباركون مشروع المؤتمر العام والجامع (الليبي الليبي).

وأكد البيان أن شباب بنغازي, وإيمانا منهم بدورهم الفعّال والمهمّ في لملمة جراح الوطن, يؤكدون تمسّكهم بأن ليبيا دولة واحدة, مستقلّة, وذات سيادة وهيبة.

كما أكدوا دعمهم الكامل للجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة لمواجهة ومحاربة كل خطر يتهدّد ليبيا.

ودعا شباب بنغازي كل شباب ليبيا للوقوف صفّا وحدا لنبذ العنف ومحاربة التطرّف والإرهاب في كل ربوع الوطن, مؤكدين في الأثناء أن السلاح حكر على الدولة الليبية بمؤسستيها الأمنية والعسكرية, وأنه لا بدّ من تجريم حمله والمتاجرة به.

وأضاف البيان أن المجلس الأعلى لشباب بنغازي يدعم بقوة كل جهود المصالحة الوطنية المبنيّة على الإنصاف والصفح والعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية