غرفة عمليات الكرامة :وحدات القوات المسلحة تنفذ هجوماً ناجحاً من كل المحاور في مدينة درنة

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة اليوم السبت بحسب الناطق الرسمي للقوات المسلحة عن تنفيذ وحدات القوات المسلحة هجوماً ناجحاً من كل محاور القتال في مدينة درنة.

اعلان غرفة عمليات الكرامة يأتي بعد إعلان آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بو خمادة انطلاق عملية تحرير منطقة تمسكت جنوب غرب درنة من الجماعات الارهابية.

اللواء بو خمادة أطلق خلال اعطائه الاوامر لوحداته بالتقدم عبر جهاز الاسلكي اسم الشهيد العميد عبدالحميد عقيلة الورفلي على هذه العملية ، مطالباً كافة وحدات الصاعقة في درنة بالتقدم للسيطرة على المنطقة المذكورة.

يشار إلى أن تقدم وحدات الصاعقة الى منطقة تمسكت يأتي بالتزامن مع قصف جوي عنيف وتقدم لوحدات الجيش في المحور الشرق لمدينة درنة وتحديداً عند منطقة الفتائح .

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