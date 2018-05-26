الرائد_أخبار أهالي مدينة #درنة يشيعون، السبت، الطفل بلال بدر بعد مقتله متأثر…

أهالي مدينة #درنة يشيعون، السبت، الطفل بلال بدر بعد مقتله متأثرا بجراحه جراء إصابته بشظايا قذيفة سقطت بحي الساحل الشرقي، قبيل أذان المغرب بمسجد فاطمة الزهراء.
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ٌقناة الرائد
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