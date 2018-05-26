أطباء بلا حدود: مقتل 15 مهاجر غير شرعي بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار من محتجزيهم في بني وليد

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن أكثر من 100 مهاجر غير شرعي تعرضوا، يوم الأربعاء الماضي، لإطلاق نار أثناء محاولتهم الفرار من المهربين الذين يحتجزونهم غرب بني وليد، فقتل عدد منهم، وجرح 25 آخرين نقلوا إلى المستشفى العام في المدينة.

وبيّنت المنظمة أن الناجين، ومعظمهم مراهقون من إريتريا وإثيوبيا والصومال، كانوا يحاولون طلب اللجوء في أوروبا، موضحين أنهم كانوا محتجزين عند المتاجرين بالبشر الذين باعوهم عدة مرات بين منطقتي بني وليد ونسمة، وفق المنظمة.

وأضافت المنظمة أنها دعمت فريق مستشفى بني وليد العام لتقديم الرعاية الطبية لعدد 25 جريحًا، منهم 18 عانوا من إصابات طفيفة وتلقوا إسعافات أولية وملابس، ونقل 7 إلى المستشفى لتلقي المزيد من الرعاية؛ بسبب جروح ناجمة عن طلقات نارية، وكسور متعددة.

ونقلت وكالة رويترز يوم أمس الجمعة عن مصدر محلي وتقرير للأمم المتحدة أن نحو 140 مهاجرا من شرق إفريقيا فروا من مهربين كانوا يحتجزونهم قرب مدينة بني وليد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكر ت رويترز أن المهرب موسى دياب، كان يحتجز المهاجرين وعددهم نحو 140 من إريتريا وإثيوبيا والصومال؛ تمكنوا من الهرب هذا الأسبوع.

وقال مصدر ليبي في بني وليد، لرويترز، إن المهربين فتحوا النار على المهاجرين في محاولة لمنعهم من الفرار، لافتا إلى أن نحو عشرة منهم أصيبوا. بينما أشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن ثمة أنباء عن استمرار احتجاز المهربين للمئات في المنطقة؛ بحسب رويترز.

وطالبت بعض منظمات المجتمع المدني في بني وليد وبعض الأهالي، الجهات الأمنية بالتصدي للمتاجرين بالبشر وتعقب المهربين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم.

ومدينة بني وليد تبعد 145 كيلومترًا جنوب من طرابلس، وباتت مركزًا رئيسيًا لتهريب المهاجرين الذين يصلون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للوصول إلى الساحل الليبي على البحر المتوسط.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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