السراج يبحث مع أمراء المناطق العسكرية مستجدات الوضع الأمني بالجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت بطرابلس، مع أمراء المنطق العسكرية مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية.

وعقد السراج بصفته القائد للأعلى للجيش الليبي هذا الاجتماع مع آمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلى، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد عرض أمراء المناطق ما جرى اتخاذه من إجراءات لتجهيز القوة العسكرية والتي صدر قرار من القائد الأعلى بتشكيلها لحماية وتأمين الجنوب الليبي.

وأكد فائز السراج خلال الاجتماع، بإيفاء استعدادات كل كتيبة التي ستشكل منها القوة العسكرية لحماية وتأمين الجنوب.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد قرر في منتصف الشهر الجاري، تشكيل قوة عسكرية يكون قوامها لواء، وذلك لحماية وتأمين منطقة الجنوب، وتكون بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية بكافة أفرادها ومعداتها وأسلحتها وذخائرها.

وشهدت مدينة سبها مؤخرا، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن المجلس الأعلى لمدن وقبائل فزان، عن تواصلهم إلى اتفاق مع أعيان قبيلة التبو على إيقاف أي أعمال قتالية وعدم الدخول لأحياء المدينة، إضافة لوقف التصعيد الإعلامي.

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