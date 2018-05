“المشري” للسفير الهولندي: ” حفتر” ليس من أطراف الاتفاق السياسي ولا يعترف به

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري مع السفير الهولندي لدى ليبيا خلال زيارته إلى الجمهورية التونسية، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، اليوم السبت.

وأشاد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري بدور هولندا وموقفها الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، مرحبا بعودة كل السفراء إلى ليبيا، ومتمنيا عقد اللقاءات القادمة في ليبيا لا خارجها.

وأضاف المشري أن لقاء الأخوة في المنطقة الشرقية في هولندا كان تحولا وإنجازا كبيرا، وأنه أزاح كثيرا من التساؤلات بين الطرفين.

كما أكد المشري أنه تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لحضور لقاء في باريس، مبينا أنه أبلغ الجانب الفرنسي بموقفه حول هذا الموضوع وهو أن الانتخابات ستكون ناجحة في حال إجراء استفتاء على الدستور، لأن الانتخابات بدون دستور تعني الدخول في مرحلة انتقالية رابعة ذات نتائج عكسية.

وحول لقاء باريس قال المشري أنه يجب أن يكون بين الأطراف السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أن حفتر ليس من أطراف الاتفاق السياسي ولا يعترف به، وأن الحوار يفترض أن ينحصر بين ثلاثة أطراف هي المجلس الاستشاري للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات قال المشري أن المجلس الاستشاري للدولة صوت على القانون وأحاله إلى مجلس النواب، وأن مجلس النواب لم يصوت عليه حتى الآن.

ومن جانبه أكد السفير الهولندي على أن بلاده ستقوم بفتح مكتب تمثيلي مبدئيا من العاصمة طرابلس، كما أبدى استعداد هولندا لعقد اجتماع بين الأطراف الليبية من أجل تقريب وجهات النظر والمساهمة في حل الأزمة في ليبيا، وأن بلاده سبق وأن استضافت لقاءين بين الليبيين على أراضيها.

