يوم أسود يسجل لداعش في سوريا والعراق وتركيا

أخبار ليبيا24

هزيمة داعش في سوريا والعراق ليست كافية لأبطال إرهاب التنظيم الإجرامي فمع الخسارة المرة التي مني بها التنظيم تأتي محاولات الهروب اليائسة, وهنا تقف القوات الأمنية والعسكرية للجبناء الدواعش بالمرصاد بيقظة تامة وإصرار لا يهتز.

وفي يوم الجمعة 25 مايو أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب التركية أن قوات الشرطة اعتقلت 51 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإأرهابي.

وأضافت الشرطة في بيان أنه يعتقد أن المشتبه فيهم كانوا يعتزمون العودة إلى مناطق الصراع في سورية، موضحة أن جميعهم أجانب.

أما في العراق وفي اليوم ذاته, اعتقل قيادي بارز في التنظيم الإرهابي بعملية نوعية نفذت شرقي المحافظة.

وكانت مفارز استخبارات وإرهاب وزارة الداخلية في ديالى نجحت بجهد أمني مميز من الإطاحة بأحد قيادات داعش الإرهابي في منطقة حوض الندا ومن المعروف أن الموقوف كان يمثل العقل المدبر للتنظيم وأنشطته الإجرامية, وقد عثر بحوزته على حزام ناسف وعبوات ومخططات إرهابية.

كما تم في يوم الجمعة القبض على 19 عنصرا من تنظيم داعش حاولوا التسلل من ريف محافظة السويداء لقرى حوران في طريقهم إلى حوض اليرموك وذلك بعد إلقاء القبض على مجموعة أخرى في منطقة المليحة المجاورة.

أن العناصر الذين أُلقي القبض عليهم، كانوا ينوون الاتجاه إلى منطقة حوض اليرموك أو البقاء في المناطق المحررة كخلايا نائمة للتنظيم.

ويأتي إلقاء القبض على المجموعة الجديدة من عناصر التنظيم بعد ساعات من أسر مجموعة مشابهة في بلدة المليحة، أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم في منطقة حوض اليرموك.

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