«السراج» يلتقي مسؤولي قطاع الصحة في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع عدد من مسؤولي قطاع الصحة مشاكل القطاع وسبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره وزير الصحة المكلف محمد الهيثم ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات د. سليمان الشيباني بوسرويل، وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس جهاز الامداد الطبي د.الطاهر بلخير، إلى سبل توفير التطعيمات وما توجهه الوزارة من مصاعب في هذا الشأن

من جانبه ناقش السراج،سبل إيجاد حلول عاجلة سريعة لتوفير التطعيمات ووضع خطط لتوفيرها دوريا بطريقة سلسة، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتواصل وعقد اجتماعات تقابلية مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البرنامج الوطني للتطعيمات.

هذا و أعلن رئيس جهاز الامداد، أنه سيتم توفير التطعيمات فور فتح الاعتمادات اللازمة من مصرف ليبيا المركزي خلال الأسابيع القادمة.

