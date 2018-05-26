قوة السراج جاهزة للانطلاق إلى الجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبصفته القائد للأعلى للجيش الليبي، اليوم السبت، مع عدد من أمراء المناطق العسكرية، مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع آمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، وفق بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وعرض أمراء المناطق الإجراءات المتخذة لتجهيز القوة العسكرية بناء على قرار السراج، لحماية وتأمين الجنوب الليبي، وأكدوا أن كل كتيبة أنهت استعدادتها بخصوص تجهيز القوة.

ونص قرار السراج الذي أصدره قبل نحو 10 أيام على تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء تتكون بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية بكل أفرادها ومعداتها وأسلحتها وذخائرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية