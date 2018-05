«سيالة» من موسكو: طرابلس آمنة .. وأدعو لعودة الاستثمارات الروسية

المتوسط :

ثمن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني «محمد سيالة»، الجهود الروسية و المجتمع الدولي المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا،و حثهم للأطراف السياسية الليبية للجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي و إجراء انتخابات حرة و نزيهة.

وناشد سيالة، خلال كلمته بمنتدى بطرسبورغ الأقتصادي الدولي المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية، الشركات الروسية والدولية للعودة لاستكمال المشاريع التي توقفت بسبب الأوضاع الأمنية والبدء في مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط و الشركة العامة للكهرباء وهيئة السكك الحديدية على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذه الشركات لمزاولة مختلف النشاطات.

وأكد سيالة، أن الحالة الأمنية في طرابلس جيدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من السفارات الأوروبية و الإفريقية تمارس أعمالها من العاصمة، معربا عن أمله في عودة السفارة الروسية لمباشرة أعمالها بليبيا بدلا من تونس.

وأوضح سيالة، بأن الأوضاع الاقتصادية تعد جيدة بعد أن تمكنت ليبيا من الوصول بإنتاج النفط إلى (1,100) مليون ومائة ألف برميل يومياً بعد أن كانت السنة الماضية مائة وخمسون ألف برميل يومياً فقط.

وأشار سيالة بأن المجلس الرئاسي أصدر قراره رقم (575) بشأن إقرار الترتيبات المالية (ميزانية 2018) بمبلغ إجمالي قدرة (42,511,430) مليون دينار ستمكن من تقديم خدمات أفضل لليبيين واستئناف المشروعات و البرامج المتوقفة.

وأفاد سيالة بأن ليبيا تتعرض للعديد من التحديات و العراقيل في سبيل سعيها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهي عراقيل لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الدعم الدولي و الروسي من أجل تحقيق التكامل في كافة المجالات، مشيرا بأن من يريد إفساد مستقبل ليبيا هو من فجر مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس الذين يأملون من خلال هذا العمل تدمير منظومة قوائم الناخبين حتى لا تتم الانتخابات في موعدها ل

واستطرد سيالة في ختام كلمته مؤكدا على أن الإرهاب ظاهرة عالمية ومشكلة تقلق الجميع وتهدد الأمن والسلم المحلي و الإقليمي، ويعيق التنمية والتقدم، لذا علينا بمضاعفة الجهود وتكثيفها لمحاربة هذه الظاهرة والعمل معاً على اجتثاثها من مصدرها.

