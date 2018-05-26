الزهاوي يتبرع بسيارته “المُصفحة” لبنغازي

اللواء آمر كتيبة شهداء الزاوية في بنغازي اللواء جمال الزهاوي، القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة بالوقوف خلف المدينة التي تخلى عنها الجميع بما فيهم البرلمان والحكومة المؤقتة، بحسب قوله.

وقال الزهاوي في كلمة، إن القوات الأمنية تحتاج إلى أجهزة وسيارات للكشف عن المفرقعات والألغام، مُعلنا عن تبرعه بسيارته “المصفحة” التي شارك بها في جميع محاور القتال، وذلك من أجل إنشاء صندوق لدعم وتوفير تلك الأجهزة.



وكشف اللواء الزهاوي عن تعرضه لمحاولة اغتيال أمس في الطريق السريع ببنغازي، مطالبا أهالي الجناة بتسليمهم للجهات العدلية والقانونية.

وكانت بنغازي قد شهدت فجر الجمعة انفجار سيارة مفخخة في شارع “جمال عبد الناصر” خلف فندق تبيستي وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع 7 قتلى و20 جريحا.

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