المسماري: الجيش ينفذ هجوما ناجحا نحو درنة

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن «وحدات القوات المسلحة تنفذ هجومًا ناجحًا نحو مدينة درنة من كل المحاور»، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية