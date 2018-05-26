المسماري: الجيش ينفذ هجوما ناجحا نحو درنة

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن «وحدات القوات المسلحة تنفذ هجومًا ناجحًا نحو مدينة درنة من كل المحاور»، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل
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جريدة الايام الليبية
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