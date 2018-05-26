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المسماري: الجيش ينفذ هجوما ناجحا نحو درنة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن «وحدات القوات المسلحة تنفذ هجومًا ناجحًا نحو مدينة درنة من كل المحاور»، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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