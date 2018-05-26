أطفال ليبيا محرومون من التطعيمات

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت، لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لتوفير التطعيمات ووضع خطط لتوفيرها دوريا بطريقة سلسة.

وتعاني عدد من المدن من نقص في تطعيمات الأطفال ومستلزمات طبية أخرى نتيجة تأخر فتح الاعتمادات والانقسام السياسي.

وأكد السراج خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي قطاع الصحة في طرابلس، ضرورة التنسيق والتواصل وعقد اجتماعات تقابلية مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البرنامج الوطني للتطعيمات.

وتناول الاجتماع مشاكل القطاع وسبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير التطعيمات وما توجهه الوزارة من مصاعب في هذا الشأن.

وقال رئيس جهازالإمداد الطبي د.الطاهر بلخير، إنه سيتم توفير التطعيمات فور فتح الاعتمادات اللازمة من مصرف ليبيا المركزي خلال الاسابيع القادمة.

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