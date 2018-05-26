السراج وبيروني يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السراج خلال اللقاء الذي تم بمقر المجلس في طرابلس، على العلاقات المتميزة التي تربط بين ليبيا وإيطاليا؛ مبديا تطلعه لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين حسب المكتب افعلامي للسراج.

من جهته جدد بيروني دعم بلاده لحكومة الوفاق المفوضة، وتأييدها لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، وللمسار الديمقراطي الذي يفضي لانتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب ذات المصدر.

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