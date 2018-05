الاثنين.. «ماكرون» يرأس اجتماع «حفتر والسراج وعقيلة والمشري» بفرنسا

المتوسط:

يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد الاثنين، في قصر الإليزيه حواراً ليبياً واسعاً يضم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، وممثلين عن دول الجوار المعنية بالوضع في ليبيا ودول خليجية، حسب مصادر فرنسية لوكالات أنباء عالمية.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه ماكرون، إلى الاتفاق على متابعة المسار السياسي، وبحث الدخول في المراحل الجديدة منه، أي إجراء انتخابات يُجمع على نتائجها الليبيون، في ظلّ أجواء أمنية سليمة تتيح التوصل إلى نتيجة «غير قابلة للنقاش».

وتطرق ديبلوماسي أوروبي إلى فرص نجاح الاجتماع قائلاً: «إذا اتفق الجميع، سنكون خطونا فعلاً خطوة كبيرة إلى أمام، لكن علينا الانتظار لنرى إمكان تحقيق ذلك». وأضاف: «الفكرة هي أن نمارس ضغوطاً على هؤلاء (القادة الليبيين) الأربعة، على أساس توحيد المطالب، وبالتالي لن تكون أمامهم خيارات مختلفة».

ويأتي هذا الاجتماع بعد سنة تقريباً من اتفاق السراج وحفتر على وقف مشروط للنار، والعمل نحو إجراء انتخابات، وذلك خلال محادثات جرت في الإليزيه أيضاً، وبرعاية ماكرون الذي تعرض حينئذٍ الى انتقادات بسبب عدم إجرائه مشاورات مع الأمم المتحدة أو الشركاء الدوليين.

وكشف مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في تصريح لصحيفة المتوسط، قبل أول أمس الأربعاء، قبول كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وخالد المشري رئيس مجلس الأعلى للدولة الاستشاري، بدعوة الرئيس الفرنسي لإجراء محادثات حول الأزمة الليبية ومناقشة المسودة المطروحة يوم 29 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح ذات المصادر الدبلوماسية، ان الجانب الفرنسي في انتظار قبول الدعوة الموجهة لكل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للمشاركة في المحادثة التي تجرى برعاية الرئاسية.

